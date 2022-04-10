На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку та взяли окупанта в полон
Джерело:МВС України
Російські військові знову спробували непомітно підкрастися до позицій бійців ЗСУ на Луганщині.
Але ця спроба рашистів була безуспішною.
Читайте також Після обстрілу Краматорська українська армія вдарила по "жирних" цілях Росії, – Арестович
В МВС України повідомили, що прикордонники відбили атаку. Від пострілів частина окупантів розбіглася, ще більше наражаючи себе на кулі ЗСУ, а хтось вже став добривом для українських земель.
Під час цієї атаки прикордонники взяли в полон пораненого російського солдата, який здався. Стало відомо, що це уродженець Стаханова. З 2019 року він служить артилеристом. Наразі військові з’ясовують, чи причетний полонений до обстрілів мирних українців.
За словами офіцера з позивним "Рой", це вже була четверта спроба наступу рашистів на тій же позиції.
У МВС назвали головну стратегію Росії у війні: відео