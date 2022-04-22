На Луганщині росіяни хочуть влаштувати голодомор: знищили останній продуктовий склад

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Луганщині росіяни хочуть влаштувати голодомор.

Вона пояснила, що під прицільними ударами вже місяць знаходяться магазини та продовольчі склади, а тепер обстріляли ще й останній продуктовий склад в області.

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Крім того, Людмила Денісова додала, що на Луганщині повністю зруйновані комунікації. Світло, мобільний зв’язок, газ та воду вже не повернути до багатьох населених пунктів. Здійснити ремонт неможливо, а в області все ще залишилося близько 70 тисяч людей.

Єрмак прокоментував ситуацію обстрілів інфраструктури

Голова ОП заявив, що росіяни намагалися підірвати продовольчу безпеку України. А також прагнули позбавити державу палива, обстрілюючи інфраструктури та нафтобази.

Проте, за його словами, команди Офісу Президента та уряду не залишають агресору жодних шансів.

Як розповів мій заступник Ростислав Шурма, ми активно працюємо з постачальниками, щоб у магазинах були всі необхідні продукти. Ми практично досягли тих рівнів запасів базових продуктів, які в нас були до війни,

– повідомив Єрмак.

Також додав, що в Україні забезпечено наявність імпортного пального на АЗС для громадян та аграріїв за цінами, нижчими, ніж в ЄС.

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