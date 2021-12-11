На Луганщині сталася бійка за участю 3 поліцейських: є постраждала
11 грудня 2021 , 14:01Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція
У ніч на 11 грудня в Сєвєродонецьку троє поліцейських побилися із місцевими. В конфлікті постраждала жінка, яка звернулась до медиків по допомогу.
Коли виник конфлікт, правоохоронці були поза службою. Четверо цивільних учасників бійки були п'яними.
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За цим фактом згідно наказу начальника ГУНП в Луганській області, співробітники Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки проводять службову перевірку,
– повідомляє поліція.
Правоохоронці повідомили ДБР про інцидент.
Бійки з поліцейськими
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