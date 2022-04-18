З Луганщини вдалося вивезти понад 100 людей без гуманітарних коридорів та режиму тиші
18 квітня 2022 , 12:41Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
З Луганщини евакуювали 100 людей з 5 населених пунктів. Хоча гуманітарних коридорів та режиму тижі для цього не організували.
Евакуацію організували спільно з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами. Про це повідомив очільник Луганської ОВА 18 квітня.
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Змогли вивезти 49 лисичан, 18 сєвєродончан, 23 людини з Гірської громади, 14 рубіжнян, 4 попаснян,
– написав Сергій Гайдай.
Тим, хто залишився, завезли їжу, ліки та засоби гігієни. 19 квітня евакуація продовжиться.
До слова – Наступ на Луганщині вже почався, – Гайдай