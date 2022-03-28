З Луганщини вдалося вивезти ще понад 400 людей

У Луганській області, де російські окупанти здійснюють постійні обстріли, триває евакуації мирних людей. У понеділок, 28 березня, вдалося вивезти понад 400 людей.

Із Сєвєродонецька вивезли 211 людей

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив про те, що вдалося вивезти понад 400 мешканців Луганщини.

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Людей евакуйовували автобусами. За інформацією Гайдая, до залізничних станцій Донеччини вдалося вивезти:

211 сєвєродончан;

120 лисичан;

20 рубіжан;

10 мешканців Гірської громади;

58 людей з Кремінної;

30 людей з Попасної.

Щодня разом з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами ми намагаємося використати день на максимум та убезпечити якомога більшу кількість людей,

– написав Гайдай.

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