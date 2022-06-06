На Луганщині вже не один і не два свої "Маріуполі", – Гайдай про вщент знищені міста

Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою. Попри активні бої, окупанти цинічно обстрілюють міста. Деякі з них вже вщент зруйновані, до того ж стану, як в Маріуполі.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону. За його словами, на Луганщині стало набагато більше обстрілів.

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На Луганщині є свої "Маріуполі"

Наразі окупанти найбільше б’ють по Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Окупанти руйнують все повністю. В них це стандартна тактика "випаленої землі". В нас на Луганщині своїх "Маріуполів" вже не один і не два,

– заявив Гайдай.

Він каже, що Сєвєродонецьк – це на 90% зруйноване місто, і окупанти це зробили ще до "Маріуполя". Попасна також зруйнована на 80%, як і Рубіжне.

"Зараз руйнують Сєвєродонецьк та Лисичанськ. В росіян єдина тактика – це просто стерти все з лиця землі, щоб ЗСУ не було де закріпитися", – пояснив голова Луганської ОВА.

Чому окупанти хочуть захопити Лисичанськ? Як розповів Гайдай, це місто знаходиться на підвищенні, тож звідти легше захищатися та тримати лінію оборони.

"Тому росіяни зараз зосередили величезну частину обстрілів на Лисичанську, вони руйнують там все – житлові будинки, центри гумдопомоги", – додав він. Так, лише за 5 червня було більше 30 “прильотів” у будинок, де був гуманітарний штаб.

Запеклі бої у Сєвєродонецьку

Голова Луганської ОВА наголосив, що нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ у Сєвєродонецьку, вони звільнили майже половину міста.

Але зараз ситуація знову трохи погіршилася… ЗСУ продовжують тримати лінію оборони в промзоні Сєвєродонецька,

– підсумував він.

Ситуація на Донбасі станом на 5 червня

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються проводити штурмові дії неподалік Бахмута із застосуванням штурмової та армійської авіації. Однак успіху ворожа армія не має.

На Слов'янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій в напрямку Слов'янська. Окупанти з артилерії різного калібру обстріляли Велику Комишуваху, Вірнопілля, Дібрівне, Нову Дмитрівку та Курульку.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії обстрілюють позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також загарбники ведуть штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

Російська армія готується наступати на Слов'янськ і Святогірськ. Ворог також не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, а тому продовжує штурмувати позиції українських захисників на цьому напрямку.

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