Вдома в ліжку: на Луганщині знайшли небезпечного злочинця, який кинув гранату в поліцію

На Луганщині чоловік кинув у поліцейських гранату і втік. Через це в області оголосили спецоперацію. Згодом зловмисника знайшли у його будинку, він ховався у ліжку.

За словами прессекретарки поліції Луганщини Тетяни Погукай, спецпризначенці під час спецоперації затримали зловмисника, який кинув гранату в поліцейських.

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Зловмисника спіймали

Правоохоронці розшукали та затримали 39-річного жителя міста Рубіжне. Бійці КОРДу знайшли його у власній квартирі – чоловік ховався у коробі ліжка.

Правоохоронці відкрили щодо зловмисника кримінальне провадження. Наразі чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання, там із ним проводитимуть слідчі дії до обрання запобіжного заходу.

До слова, чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання.

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