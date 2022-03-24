На Луганщині зник журналіст, учасник АТО Руслан Оруджев

Журналіст Руслан Оруджев зник у Луганській області. Серед загиблих його не виявили.

З 18 березня журналіст, учасник АТО Руслан Оруджев вважається безвісти зниклим. Як повідомили його рідні, серед загиблих його ім'я не фігурувало.

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Пошуки Руслана продовжуються. Його рідні сподіваються на допомогу та якнайшвидшу інформацію про нього.

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