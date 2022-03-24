На Луганщині зник журналіст, учасник АТО Руслан Оруджев

24 березня 2022 , 19:28
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Олі Оруджевої

Журналіст Руслан Оруджев зник у Луганській області. Серед загиблих його не виявили.

З 18 березня журналіст, учасник АТО Руслан Оруджев вважається безвісти зниклим. Як повідомили його рідні, серед загиблих його ім'я не фігурувало. 

Читайте також П'ять українців погодилися співпрацювати з окупантами на Луганщині: за них "взялася" Прокуратура

Пошуки Руслана продовжуються. Його рідні сподіваються на допомогу та якнайшвидшу інформацію про нього. 

Дивіться також – Росія напала на Україну: як минув місяць героїчного протистояння

 

Автор: Ярослав Сиваківський