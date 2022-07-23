Українські захисники відбили дві атаки росіян на Луганщині

На Луганщині ЗСУ відбили дві ворожі атаки. росіяни штурмували напрямок Верхньокам'янського та Сіверська.

З боку Лисичанська ворог атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Українські військові успішно зупинили ворожий наступ

22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві. Так, учора штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські захисники успішно відбили,

– мовиться в повідомленні.

Лінія зіткнення дуже довга

На Лисичанському напрямку лінія фронту дуже довга, тому небезпека з боку окупантів може бути з різних місць. Гайдай каже, що, попри все, наші захисники готові до спротиву.

Окупанти минулої доби продовжили обстрілювати мирні села та міста. Вони застосували авіацію, здійснили дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілу мінометами.

Ситуація на Донбасі за даними Донбасу

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії район біля Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

На Бахмутському напрямку зафіксували артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Загарбники штурмували Покровське та територію Вуглегірської ТЕС. Вони знову зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках обстріляв з артилерії Новобахмутівку, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівку.

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