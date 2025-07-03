У центрі окупованого Луганська стався вибух

У центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав потужний вибух. Інцидент стався неподалік краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки про російську операцію "Поток". Повідомляють про кількох постраждалих та пошкоджену будівлю.

Будівля поблизу епіцентру вибуху зазнала часткових руйнувань, а в сусідніх будинках вибило шибки. Постраждало щонайменше троє людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Вибух у центрі Луганська: що відомо

Вибух стався 3 липня на вулиці Тараса Шевченка у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві телеграм-канали повідомляли про потужний "приліт", через який почалася пожежа.

Інцидент трапився біля краєзнавчого музею, де в цей час відбувалося відкриття виставки, присвяченої операції "Поток". У російській пропаганді цю операцію подають як героїчну спробу окупантів прорватися у тил українських військ через газогін у Курській області. Внаслідок вибуху приміщення музею зазнало пошкоджень.

Наслідки вибуху у Луганську: дивіться відео

За даними росЗМІ, спочатку повідомляли про одного загиблого та двох поранених. Пізніше так звана "адміністрація" Луганська заявила про трьох постраждалих. Також писали, що біля місця вибуху бачили тіла двох загиблих, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Операція "Поток" відбулася 8 березня 2025 року. Російські військові спробували прорватися на територію України через підземний газогін, аби вийти у тил українських сил у районі Суджі в Курській області. Операція закінчилася провалом, а російські війська були знищені після виходу з труби. У Росії цю операцію вихваляють як героїзм.

Нагадаємо, увечері 30 червня в окупованого Луганську пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про десятки прильотів і масштабні пожежі. У мережі писали про удари по місцевій нафтобазі.