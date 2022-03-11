У Луганській ОВА розповіли, як переведуть підприємства регіону на захід країни

Луганщина є одним з регіонів, де ведуться інтенсивні бої. Саме тому підприємства звідти вирішили перевести в західні області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що пріоритетом є стратегічні підприємства і виробництво товарів першої необхідності. Мовиться про хліб, інші продукти, одяг тощо.

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Як саме будуть переносити підприємства

За словами Гайдая, будуть опрацьовувати заявки навіть від маленьких підприємств на 10 – 20 робочих місць.

Після її підтвердження Мінекономіки та Луганська ОВА знайдуть необхідні виробничі потужності в західних областях країни. Коли буде підтверджено, що є відповідні потужності та можна розмістити людей, тоді й перемістять підприємства.

Із логістикою і перевезенням допоможе Укрзалізниця та логістичні компанії.

За кожною заявкою, яку запустять в роботу, прикріплять депутата округу, який буде супроводжувати процес.

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