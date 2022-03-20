З Луганської області 21 березня очікується відправлення евакуаційного потягу

20 березня 2022 , 19:08
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

З Луганської області, де окупанти постійно ведуть обстріли, 21 березня має відбутися евакуація. Людей планують вивезти потягом.

Евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці

Про черговий евакуаційний потяг з Луганщини повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він написав у телеграмі, що відправлення поїзда заплановане на 21 березня.

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За інформацією Укрзалізниці, евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці. Орієнтовний час відправлення – о 14:00.

Повідомляється, що пасажирам доведеться здійснити пересадку до потягів у Донецькій області.

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Автор: Михайло Гема