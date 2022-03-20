З Луганської області 21 березня очікується відправлення евакуаційного потягу

З Луганської області, де окупанти постійно ведуть обстріли, 21 березня має відбутися евакуація. Людей планують вивезти потягом.

Евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці

Про черговий евакуаційний потяг з Луганщини повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він написав у телеграмі, що відправлення поїзда заплановане на 21 березня.

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За інформацією Укрзалізниці, евакуаційний поїзд відправиться зі станції в Новозолотарівці. Орієнтовний час відправлення – о 14:00.

Повідомляється, що пасажирам доведеться здійснити пересадку до потягів у Донецькій області.

Наразі на Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Окупанти безперервно обстрілюють цивільних.

Раніше Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині вже немає, що відновлювати. Орки знищили всю інфраструктуру.

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