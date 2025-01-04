У Луганську через дефіцит бензину не ходить громадський транспорт

У тимчасово окупованому Луганську громадський транспорт не виходить на маршрути через дефіцит бензину. Усе наявне пальне направляється на потреби російської армії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Жовту стрічку". На скарги містян місцева влада відповідає публікацією графіку роботи громадського транспорту.

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Чому в Луганську не курсує громадський транспорт

У Луганську громадський транспорт не працює через дефіцит пального. Все через те, що бензин спрямовують на потреби російської армії.

На скарги місцевих мешканців адміністрація відповідає публікацією графіку роботи громадського транспорту. Щоправда, транспорт від цього на пустих дорогах не з'являється,

– йдеться у повідомленні.

Як доказ активісти руху надали світлину, на якій видно кільце Мирного кварталу в тимчасово окупованому Луганську.

Кільце Мирного кварталу у Луганську / Фото "Жовта стрічка"

"Це велика транспортна розв'язка та кінцева окремих видів транспорту, тут має зупинятися мінімум 13 автобусів", – зазначають активісти руху.

Втім, на фото можна побачити повну відсутність громадського транспорту у Луганську.