Російська армія внаслідок нападу на Україну зазнала великих втрат. З поповненням рядів окупантів ворог має великі проблеми.

Мобілізація резерву у Росії зазнає провалу. Замість тисяч охочих контракт у військкоматах підписують лише десятки росіян. Тож ворог шукає альтернативні шляхи поповнення своїх рядів.

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Мобілізація літніх чоловіків

Окупаційна влада Луганська оголосила чергову хвилю мобілізації для того, щоб поповнити підрозділи, які зазнали втрат у боях із ЗСУ. Призовниками стали чоловіки віком до 65 років.

Російські окупанти здійснюють рейди комунальних підприємств та заводах. При виявленні чоловіків призовного віку вони примусово скеровують їх до військкоматів.

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