Вагітних вигнали на холод: поранених росіян у Луганську розміщують у цивільних лікарнях

Росіяни через великі втрати на фронті вимушені перепрофільовувати медичні заклади. До таких дій окупанти вдалися у захопленому Луганську.

Джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що через величезну кількість поранених на фронті Росія перепрофільовує на шпиталь для військових Луганський обласний наркологічний диспансер.

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Поранених окупантів прийматимуть у пологовому будинку

Також повністю під військові потреби віддали міський перинатальний центр на кварталі Якіра. Зазначається, що жодна із цих лікарень не приймає цивільних.

Відповідно вагітним жінкам доведеться народжувати дітей деінде.

Росіяни використовують пологовий будинок

У листопаді в Луганській ОВА повідомляли, що ЗСУ завдали ворогу втрат на Сватівському напрямку. Після цього в пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів з цього напрямку.

Наразі не відомо, чи розбили окупанти госпіталь у пологовому будинку. Також не повідомлялося, про який саме пологовий будинок йдеться.

Яка ситуація у Луганській області