На Луганщині трапилася пожежа у військовій частині: фото

У Рубіжному, що на Луганщині, 22 квітня трапилася пожежа у військовій частині. За попередніми даними, відбулося займання бензовозу.

Деталі пожежі у Рубіжному

У Луганській облдержадміністрації заявили, що ситуація контрольована. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.

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У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли журналістам 24 каналу, що наразі обставини пожежі встановлюють.

За даними "Суспільного", на території військової частини пролунало кілька вибухів. Згодом вогонь спалахнув у підсобному приміщенні.

Що відомо про постраждалих

У результаті пожежі нібито постраждав один військовослужбовець. Його відвезли у реанімаційне відділення Кремінської лікарні. Видання пише, що боєць отримав 14% опіків поверхні тіла. Він перебуває у важкому стані.



Пожежа у Рубіжному



На території військової частини прогриміли вибухи