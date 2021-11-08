У Лукашенка – новий план, – парламентар Литви про колони мігрантів у Білорусі

Ситуація на білорусько-європейському кордоні рухається в дуже небезпечному напрямку. Режим Олександра Лукашенка використовує нелегальних мігрантів проти ЄС.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, стає очевидно, що режим Білорусі використовує нелегалів на кордоні як інструмент гібридної атаки проти Євросоюзу.

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"В такій кількості ще не було спроб прориву кордону. Це означає, що напевно, у голові Лукашенка знову з'явився новий план. Він, напевно, пов'язаний зі загостренням ситуації використовуючи мігрантів як тиск на Євросоюз", – сказав Ауштрявічюс.

Новий етап загострення на кордоні Білорусі

Депутат пояснив, що досі і литовські, і польські прикордонники робили все можливе, щоб стримувати тиск – наплив нелегальних мігрантів.

Було 100 – 150 спроб перейти кордон. Але натовпу в тисячах ми ніколи не бачили. Це означає, що це зовсім новий етап загострення ситуації. Ймовірні різні провокації, не відкидаю можливості летального результату. Пятрас Ауштрявічюс Депутат Європарламенту від Литви

Ауштрявічюс: Це реванш Лукашенка за санкції

У Мінську, за словами Пятраса Ауштрявічюса, не відповідають на питання: "Звідки нелегальні мігранти з'явилися у Білорусі, хто їх організував та супроводжує?" Він розповів, що наразі з мігрантами фіксують людей у військовій формі – ймовірно, з білоруського КДБ або спецслужб.

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"Ми розуміємо, що це реванш за ті санкції, які ми ухвалили проти нього. Потрібно розуміти, що Лукашенко піде далі. Його можуть зупинити тільки жорсткі санкції", – сказав депутат Європарламенту від Литви.

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