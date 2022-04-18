У Лукашенка пригрозили країнам Балтії та Польщі смертями і руйнуваннями

Олександр Вольфович, який є держсекретарем Ради безпеки Білорусі, попередив про відповідь у випадку "агресії" Заходу.

За його словами, у таких країн, як Польща, Литва та Латвія, збільшується кількість військових та озброєння. Також модернізується військова інфраструктура.

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Також Олександр Вольфович звернув увагу, що почастішали польоти закордонної військової авіації біля кордонів Білорусі.

Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому. Напевно, розв'язуванню та підготовці агресії,

– прокоментував Олександр Вольфович.

"Думаю, що простий народ – польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не хоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію щодо Білорусі й військові дії відбуватимуться лише у Білорусі. Ні, на їхній території також будуть руйнування, загибель, вибухи", – зазначив Вольфович.

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