Лукашенка тримає при владі лише російська підтримка, – німецький політолог

Попри усі протести білорусів та санкції ЄС, Олександр Лукашенко досі перебуває при владі. Однак варто розуміти, що велику роль у цьому грає Володимир Путін та його режим.

Таку думку висловив німецький політолог Андреас Умланд. Він зауважив, що Лукашенко робить учні заяви про Захід, аби ще більше зміцнити підтримку Росії.

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Зокрема, Лукашенко пригрозив канцлерці Німеччини Ангелі Меркель тим, що висловить свої претензії. Такі дивні висловлювання, на думку Умланда, відображення того, що самопроголошений президент Білорусі розуміє серйозність санкцій Заходу проти держави.

Це може бути адресовано Росії. Він надіється, що це зміцнить підтримку Путіна і його режиму для нього. Зараз виглядає так, що ця підтримка – це те, що його ще тримає при владі,

– запевнив політолог.

Умланд: В Кремлі бояться об'єднання з Білоруссю

Під час протестів у Білорусі активно використовують білоруський національний прапор. Це є проблемою для проєкту Союзної держави.

"Якщо там є білоруси, які себе визнають окремою нацією, то, можливо, і в Кремлі розуміють, що нічого може не вийти з цією союзною державою. Це може бути причиною, чому цей проєкт досі не реалізували", – пояснив політолог.

Союзна держава – це наддержавне утворення Росії і Білорусі. Згідно з договором, який уклали у 1999 році у Москві, Союзна держава повинна мати єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

За словами Умланда, можливо, у Кремлі побоюються проблем, які виникнуть через таке об'єднання, яке не підтримує білоруський народ.

Умланд сказав, чому Лукашенко досі при владі: дивіться відео