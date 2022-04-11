Лукашенко буде знищений миттєво, навіть до падіння Путіна, – Піонтковський

Олександр Лукашенко відправився на чергову зустріч з Володимиром Путіним. Але попри вірність Росії самопроголошеного президента Білорусі, його миттєво знищать.

Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Путін ще раз змусить Лукашенка поклястися у вірності.

Лукашенко – нецікава тема, він буде миттєво знищений, навіть не після падіння Путіна, а після якихось процесів в бункері,

– заявив Піонтковський.

На його думку, це станеться через те, що Лукашенко не зміг послати білоруську армію, бо опитувальники показують, що 90% з них проти участі у війні в Україні.

"Да, вони формально вчинили агресію, але треба розуміти, що білоруський народ – наш союзник в боротьбі, а Лукашенко – це маленька кома в історії пострадянського простору", – каже Піонтковський.

Російський публіцист переконаний, що білоруський народ вчинив два подвиги:

по-перше, вони не прийшли воювати проти України,

по-друге, вони гарно себе показали під час своєї революції, хоча по-іншому, ніж українці.

"Мені здається, що вони з нас трьох слов'янських народів найближчі до європейської ментальності. В Україні та Білорусі хороше майбутнє, а росіянам доведеться "відмиватися" за дії Путіна", – додав Піонтковський.

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До слова, 12 квітня призначена зустріч президента РФ і самопроголошеного президента Білорусі. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде вимагати від Лукашенка почати наступ на Волині в цей час (коли почнеться наступ на Донбасі, – ред.).