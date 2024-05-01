Резиденція виглядає справді розкішно, туди входить безліч кімнат, спортивний зал, кінотеатр, басейн. Але, як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, це не єдиний прихисток, який готує для себе білоруський диктатор.

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Де ще може сховатися Лукашенко

Якщо президент Білорусі зупиниться саме в Росії, то буде остаточно прив'язаний до Владіміра Путіна. Також він має розуміти, що у випадку зміни влади для нього вже немає жодних гарантій.

Він вигідний для Путіна саме тоді, коли в Росії, щоб потім часом не дав свідчень. Саме тому, щоб Лукашенко ніколи не втік, то мав зробити резиденцію неподалік від диктатора,

– розповів політтехнолог.

Зрозуміло, що у нього можуть бути прихистки на Близькому Сході, Китаю, він має там певні гарантії. Також є країни Африки, але це вже запасні варіанти.

"Є відчуття що повноцінно він усім цим не скористається, а буде лише сидіти й рюмсати, коли його виженуть з Білорусі. Але це хороший знак, бо Лукашенко все-таки розуміє, що йому скоро доведеться втікати", – додав Борис Тизенгаузен.

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