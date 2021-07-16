Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами

Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу". У ньому уточнили деталі щодо оголошення надзвичайного стану, зокрема дозволили залучати армію до боротьби з протестами.

Відповідно до документа вносять поправки в закон "Про надзвичайний стан". Конституцією і цим документом підставою для введення надзвичайного стану, окрім стихійних лих і катастроф, визначають наявність масових заворушень.

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У Білорусі дозволили залучати армію до боротьби з протестами

Раніше, не було визначено, що саме вважається заворушеннями.

Через це в підписаному законі конкретизують, що до заворушень належать

спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади,

збройний заколот,

масові заворушення,

міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян.

Документ також уточнює перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, які застосовують при введенні надзвичайного стану.

Список надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнили

призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (зокрема, іноземних),

встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Перелік силових органів, які можуть залучати до забезпечення режиму надзвичайного стану доповнили

воєнізованими організаціями МНС,

Слідчим комітетом,

Державним комітетом судових експертиз,

Департаментом фінансових розслідувань.

Крім того, збройні сили наділили додатковими завдання. Зокрема, це боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються.