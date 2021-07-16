Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами
Джерело:пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу". У ньому уточнили деталі щодо оголошення надзвичайного стану, зокрема дозволили залучати армію до боротьби з протестами.
Відповідно до документа вносять поправки в закон "Про надзвичайний стан". Конституцією і цим документом підставою для введення надзвичайного стану, окрім стихійних лих і катастроф, визначають наявність масових заворушень.
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У Білорусі дозволили залучати армію до боротьби з протестами
Раніше, не було визначено, що саме вважається заворушеннями.
Через це в підписаному законі конкретизують, що до заворушень належать
- спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади,
- збройний заколот,
- масові заворушення,
- міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян.
Документ також уточнює перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, які застосовують при введенні надзвичайного стану.
Список надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнили
- призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (зокрема, іноземних),
- встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.
Перелік силових органів, які можуть залучати до забезпечення режиму надзвичайного стану доповнили
- воєнізованими організаціями МНС,
- Слідчим комітетом,
- Державним комітетом судових експертиз,
- Департаментом фінансових розслідувань.
Крім того, збройні сили наділили додатковими завдання. Зокрема, це боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються.Важливо! Вранці 14 липня у Білорусі пройшли обшуки медіа, недержавних організацій, партій і рухів по всій країні. 16 липня обшуки поновилися, зокрема правоохоронці завітали до 7 незалежних ЗМІ.