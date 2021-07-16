Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами

16 липня 2021 , 13:52
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Джерело:

пресслужба президента Білорусі

Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу". У ньому уточнили деталі щодо оголошення надзвичайного стану, зокрема дозволили залучати армію до боротьби з протестами.

Відповідно до документа вносять поправки в закон "Про надзвичайний стан". Конституцією і цим документом підставою для введення надзвичайного стану, окрім стихійних лих і катастроф, визначають наявність масових заворушень.

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У Білорусі дозволили залучати армію до боротьби з протестами

Раніше, не було визначено, що саме вважається заворушеннями.

Через це в підписаному законі конкретизують, що до заворушень належать

  • спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади,
  • збройний заколот,
  • масові заворушення,
  • міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян.

Документ також уточнює перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, які застосовують при введенні надзвичайного стану.

Список надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнили

  • призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (зокрема, іноземних),
  • встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Перелік силових органів, які можуть залучати до забезпечення режиму надзвичайного стану доповнили

  • воєнізованими організаціями МНС,
  • Слідчим комітетом,
  • Державним комітетом судових експертиз,
  • Департаментом фінансових розслідувань.

Крім того, збройні сили наділили додатковими завдання. Зокрема, це боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються.

Важливо! Вранці 14 липня у Білорусі пройшли обшуки медіа, недержавних організацій, партій і рухів по всій країні. 16 липня обшуки поновилися, зокрема правоохоронці завітали до 7 незалежних ЗМІ.
Автор: Наталія Пристанська