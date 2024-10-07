Лукашенко дозволив збивати російські "Шахеди" на території Білорусі: він підписав указ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ "Про припинення польотів авіамоделей і безпілотних літальних апаратів", який дозволяє збивати російські "Шахеди", що залітають на територію країни.

Про це свідчить указ самопроголошеного президента Білорусі, оприлюднений 7 жовтня, передає 24 Канал. Відповідне рішення вочевидь ухвалили на тлі частого порушення повітряного простору країни російськими дронами камікадзе.

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Лукашенко дозволив збивати "Шахеди" у Білорусі

Згідно з оприлюдненою інформацією, документ ухвалили задля нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не тільки щодо авіамоделей і БпЛА.

Йдеться й про збиття безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними й надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, керування якими здійснюють дистанційним способом або в автоматичному режимі.

У документі зазначено, що правом на застосування зброї та спеціальних засобів стосовно безпілотників поряд із військовослужбовцями та органами внутрішніх справ наділені також співробітники інших воєнізованих організацій.

Таким чином дрони можуть збивати органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державну інспекцію охорони тваринного і рослинного світу, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи тощо.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, у Білорусь залетіли три "Шахеди", про що повідомили українські монітори. А телеграм-канал "Білоруський Гаюн" написав, що в цей момент над країною перебував і гелікоптер Лукашенка.