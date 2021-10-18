Лукашенко готує силовиків до ймовірного перевороту: коли він чекає на революцію

Олександр Лукашенко попередив керівництво КДБ про те, що в країні, можливо, готують революцію. Самопроголошений голова Білорусі зауважив, що державний переворот може відбутись напередодні проведення конституційного референдуму.

Про це Лукашенко повідомив під час засідання з кадрових призначень у КДБ. Самопроголошений президент сказав, що ситуація в Білорусі залишається дуже напруженою.

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Західні країни, за словами Лукашенка, "готують бойовиків"

Провину за це Лукашенко, звісно, поклав на Захід. Саме західні країни, вважає політик мають намір змінити владу та, ба більше, "знищити незалежність республіки".

Керівникам КДБ Лукашенко наголосив, що для проведення перевороту спеціально готують бойовиків. Саме цих "екстремістів" диктатор наказав "виявляти" співробітникам Комітету.

Дата чергової спроби революції – проведення конституційного референдуму,

– сказав Лукашенко.

Конституційний референдум запланували на лютий 2022 року

Зазначимо, що конституційний референдум мають провести наприкінці лютого 2022 року. У Раді Республіки підкреслили, що поки що проєкт основного закону країни допрацьовують. Згодом його мають винести на загальне обговорення.

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