Крах Путіна – це кінець Лукашенка: чому білорус заговорив про необхідність миру

На тлі подій у Курській області Лукашенко закликав Україну та Росію сісти за стіл перемовин. Він не дарма проштовхує таку ідею.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що для Лукашенка важливо проштовхувати ідею припинення війни.

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Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що Лукашенко боїться насамперед за себе.

Ми розуміємо, що крах режиму Путіна дорівнює краху режиму Лукашенка,

– сказав Ус.

Тому, за його словами, для Лукашенка важливо проштовхувати цю ідею. Водночас перемовини з погляду Росії – це капітуляція України, а з погляду Лукашенка – це щось таке, щоб зупинило всі процеси, які загрожують насамперед йому.

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Ус нагадав, що до подій у Курській області речник Путіна Дмітрій Пєсков говорив про необхідність перемовин, а Лукашенко повторював практично те саме.

Однак зараз, зауважив він, Путін заявив, що ніяких перемовин не потрібно. Тож, вочевидь, Лукашенко не отримав нової методички й продовжує казати те, що було в старій. Тому від нього все ж варто очікувати нової інформації.

Але інтереси Лукашенка я розумію, бо зараз йому треба відбивати атаки на нього з боку так званих російських яструбів, які найбільше виступають за ведення війни,

– заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Адже, додав Ус, у подіях у Курській області вони звинувачують саме Лукашенка через те, що той свого часу відвів війська від кордону з Україною й це вивільнило окремі наші підрозділи, які зараз присутні на території Росії.