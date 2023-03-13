Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід санкцій: той пообіцяв "поділитися досвідом"

Самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко прилетів в Іран з візитом на 2 дні. Під час зустрічі з іранським президентом Лукашенко похвалив його за віртуозний обхід санкцій.

У Тегерані повідомили, що готові поділитися з Білоруссю своїм досвідом протистояння санкціям. Про це Президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив на пресконференції після переговорів, передають білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Іранський президент готовий поділитися досвідом обходу санкцій з Білоруссю

У Тегерані Лукашенко похвалив Іран за вправний обхід санкцій. Він додав, що країни можуть допомогти одна одній.

І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля,

– заявив білоруський диктатор.

На це іранський президент зазначив, що може порадити Лукашенку, як краще обходити західні обмеження. "Ми готові ділитися нашим досвідом із дружньою країною Республікою Білорусь у цьому напрямі", – заявив Ебрахім Раїсі.

Зверніть увагу Лукашенко прилетів в Іран з офіційним візитом

Лукашенко в Ірані: навіщо диктатору ця поїздка

Лукашенко 12 березня прибув в Іран. Пресслужба білоруського диктатора повідомила, що головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Крім того, окрему увагу мають приділити "ситуації в регіоні та у світі загалом". Також у рамках поїздки відбудеться зустріч з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Ймовірно поїздка в Іран спрямована на те, щоб знайти собі підсанкційного союзника, з яким буде легше оминати обмеження Заходу. До слова, раніше Лукашенко відвідав Пекін.