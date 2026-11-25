Олександр Лукашенко під час інтерв'ю показав карту Білорусі, заперечивши причетність до вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що не знав про напад, а російські війська після спільних навчань нібито самі повернули на Київ.

Як повідомляє видання Le Point, французька журналістка нагадала Олександру Лукашенку про дозвіл використати територію Білорусі як тилову базу для російських військових операцій у 2022 році. Той назвав таке формулювання абсолютно неточним і одразу дістав підготовлену мапу.

Які подробиці?

"Ось я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли", – сказав Лукашенко та почав вказувати на локації у Брестській і Гомельській областях, де перед вторгненням тривали спільні навчання.

Лукашенко знову взявся за карти: дивіться відео

Він також визнав справедливість застережень з боку розвідки США щодо загрози бойових дій. За його словами, західні країни завчасно били на сполох через концентрацію підрозділів поблизу українського кордону.

"Правильно попереджали. Я, наприклад, не вірив, що це може бути", – погодився Лукашенко під час розмови.

Пояснення маневрів на Київ та звинувачення України

Описуючи наступ російських сил на українську столицю, Лукашенко заявив про нібито спонтанне рішення командування Росії рухатися на південь. Він намагався переконати співрозмовницю, що війська розгорнулися без його відома.

"Потім ці війська, які були тут уже зосереджені, чомусь повернули на Київ і вирішили через Київ вивести свої війська. Ну, я так жартома кажу", – зазначив він.

Після цього Лукашенко вкотре заявив, що не несе відповідальності за повномасштабне вторгнення. Він наголосив, що російський Генштаб не інформував його про плани нападу, адже це була виключно операція Кремля.

"А давайте так по-людськи: чому я мав росіян зупиняти й воювати за Україну? Україна вже була у стані війни з Білоруссю", – додав Лукашенко, поскаржившись на санкції 2020 року.

Зміна заяв від початку повномасштабного вторгнення

Риторика Лукашенка суттєво змінилася порівняно з початком 2022 року. До нападу він запевняв, що війна триватиме три-чотири дні, а в березні того ж року стверджував, що завдав "превентивного удару", оскільки Україна нібито планувала атакувати білоруські позиції.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Олександр Лукашенко також цинічно закликав не називати Володимира Путіна агресором.

Крім того, нагадаємо, раніше ми писали, що Лукашенко допустив виведення ядерної зброї з Білорусі у разі необхідності досягнення домовленостей щодо безпеки.