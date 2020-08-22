Лукашенко каже, що фото побитих протестувальників – "постановочні кадри"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що фото більшості постраждалих від дій силовиків є "постановкою". Також він попросив, щоб люди пробачили "помилки правоохоронців".
З усіх фото постраждалих близько 60% є постановочними, заявив Олександр Лукашенко під час провладного мітингу в Гродно. Про це пише 24 канал.
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Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати людей. Тримайте голову на плечах – читайте Інтернет, дивіться державні телеканали і порівнюйте,
– заявив Олександр Лукашенко.
Крім того, диктатор закликав протестувальників "утриматися від насильства проти силовиків". Натомість він попросив вибачити тих силовиків, які "десь могли помилитися".
Коротко про постраждалих у Білорусі:
- За два тижні протестів у Білорусі загинули щонайменше 4 людей. Такі офіційні дані чинної влади. Втім протестувальники й Захід кажуть, що їх значно більше.
- Крім того, відомо, що від рук білоруських силовиків постраждали щонайменше 1,5 тисячі людей. Також було багато тисяч затриманих і сотні зникли безвісти.
- Опозиційні журналісти неодноразово показували кадри, як бійці ОМОНу цинічно розстрілюють або б'ють протестувальників. Також люди, які виходили з в'язниць показували величезні гематоми після побиття в ізоляторах.
"Постановочні кадри" з постраждалими протестувальниками: дивіться фото