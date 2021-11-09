Лукашенко має план, як призвести до військового конфлікту НАТО з Росією

Офіційні представники міністерства закордонних справ Росії радять Білорусі відправити на Польщу найманців з Іраку. Такий сценарій може призвести до військового конфлікту НАТО з Росією.

Останні дні біженці з боку білоруського кордону активно штурмують польську. На фоні цього, глава Єврокомісії закликала запровадити нові санкції Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

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Тим часом, міністр внутрішніх справ Німеччини закликає Європейський Союз "вжити заходів", щоб допомогти зупинити приплив мігрантів із Білорусі. Держава готова відправити свою поліцію для підтримки Польщі, якщо буде такий запит і закликала ЄС створити спільний фронт.

У відповідь речниця російського МЗС Марія Захарова порадила Лукашенкові використати проти Європи їхню ж демократію. І, розраховуючи на європейське "занепокоєння", "загальнолюдські цінності" та "толерантність", кинути на них натовп найманців з Іраку. І Лукашенко про це відкрито говорить, що Європа танками не піде на мігрантів.

В ЄС не підтримають застосування вогнепальної зброї

Адже навіть зараз попри кризу мігрантів на польському кордоні, в Європейському Союзі наголошують на тому, що там підтримують рішення уряду Польщі щодо будівництва постійного загородження на кордоні з Білоруссю, але не підтримають застосування вогнепальної зброї.

Лукашенко може збудувати табори найманців на кордоні з Польщею, які будуть влаштовувати провокації, або ж просто в один момент кинуться в бік Варшави. Така ситуація призведе до локального конфлікту і може стати приводом для Росії ввести свої війська на територію Білорусі.

Якщо поляки знайдуть спосіб не пускати біженців до своєї країни, то довго найманці на місці не сидітимуть. Тож, під загрозою і український кордон. Але тут є ще один момент.

Не думаю, що пряме зіткнення з НАТО входить до найближчих планів Кремля, адже у Москви, яка втягнулася у конфронтацію із Західним світом і так вже стало менше ресурсів. Жорстко протистояти Заходу Кремль не може, не кажучи вже про одного Лукашенка.

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Лукашенко поскаржився Путіну

Така гібридна війна може стати приводом для того, аби Москва все ж таки втягнула Білорусь у формат, коли на території республіки будуть російські бази, чого поки не дуже хоче Мінськ.

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Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко у телефонній розмові з президентом Росії Путіним вже поскаржився на так зване "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі через міграційну кризу, яку він влаштував. Не слід забувати, що біля кордону з Білоруссю стоїть чимала кількість російської техніки.