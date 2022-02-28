Лукашенко може стати першою жертвою раніше за Путіна, – політолог

Кремль може залучити до війни з Україною Білорусь. Якщо це відбудеться, то першою жертвою може стати навіть не Володимир Путін, а сам Олександр Лукашенко.

Таку думку в ефірі 24 каналу припустив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Білорусь може очікувати зміна настроїв громадськості.

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Фесенко: Війна стане каталізатором революції

"Лукашенко може стати першою жертвою. Навіть раніше Путіна", – наголосив політолог, припускаючи залучення Білорусі до війни проти України.

Фесенко про можливе залучення Білорусі до війни в Україні: дивіться відео



Фесенко також зауважив, що зараз зміна суспільних настроїв може відбутись не тільки в Росії. Якщо білоруський самопроголошений президент втягнеться напряму проти України, то у Білорусі виникнуть ризики нових протестів.

Він має пам'ятати, що програні війни, а для Лукашенка ця війна точно буде програшною, стають каталізатором революцій,

– спрогнозував він.



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