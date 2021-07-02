Лукашенко наказав закрити кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Олександр Лукашенко вже доручив прикордонникам перекрити кордон між країнами.

Про це Лукашенко заявив 2 липня на урочистих зборах на честь дня незалежності Білорусі.

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Білоруський диктатор пояснив своє рішення тим, що з України нібито надходить багато зброї.

Величезна кількість зброї надходить з України В Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною,

– заявив Лукашенко.

Цікаво, що у Держприкордонслужбі України в коментарі "РБК-Україна" заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.

Крім того, Лукашенко заявив, що на території країни розкрили "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.

Лукашенко вже не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.