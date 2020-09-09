Лукашенко назвав умову можливої агресії Росії проти Білорусі
Олександр Лукашенко не виключає агресію Росії проти Білорусі. Він вважає, що країна може перетворитись на центр бойових дій, якщо Мінськ вийде з союзних договорів з Росією та вступить до НАТО.
Росія не стане спокійно дивитися на вступ Білорусі до Північноатлантичного альянсу. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.
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Лукашенко про плани опозиції вступити до НАТО
На думку Лукашенка, вихід Білорусі з Організації договору про колективну безпеку закінчиться тим, що країна не зможе купувати зброю в РФ.
Зі слів політика, білоруська опозиція хоче вступити до НАТО. Якщо вони це зроблять, то країна буде змушена купувати натівське озброєння. Лукашенко вважає, що це непотріб, який коштує у 5 разів дорожче.
І що вони (НАТО – 24 канал) сюди поставлять? Непотріб для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко про реакцію Росії на вступ Білорусі до НАТО
Зі слів президента, Росія не буде спокійно дивитись на вихід Білорусі з ОДКБ. На думку політика, після вступу Білорусі до НАТО на території країни з'явиться натівська військова база. Путіну не сподобається таке сусідство і Росія буде намагатись цьому перешкодити.
Лукашенко сказав, що через це Білорусь перетвориться на центр бойових дій – зіткнення між Росією та НАТО.
Не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом. Росія цьому категорично перешкодить. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій – зіткнення між Росією і блоком НАТО,
– сказав Лукашенко.
Коротко про протести в Білорусі та вплив Росії
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є сприяння передачі влади після перевиборів.
- Росія сформувала резерв військових для долання протестів у Білорусі. Путін сказав, що військо залучатимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна. Вона вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.
- Водночас у Координаційній раді Білорусі наголосили, що проблеми політичної кризи в країні повинні вирішуватись без зовнішнього втручання.
- Також Росія не визнає наявність у Білорусі політичних в’язнів. Кремль не схвалює загадкові зникнення людей в Білорусі, але чекає більш детальних роз'яснень.
- Своєю чергою, Лукашенко вважає, що Росія впаде наступною після Білорусі. Він закликав Путіна не розслаблятися, а готуватися до протестів.