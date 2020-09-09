Олександр Лукашенко не виключає агресію Росії проти Білорусі. Він вважає, що країна може перетворитись на центр бойових дій, якщо Мінськ вийде з союзних договорів з Росією та вступить до НАТО.

Росія не стане спокійно дивитися на вступ Білорусі до Північноатлантичного альянсу. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Лукашенко про плани опозиції вступити до НАТО

На думку Лукашенка, вихід Білорусі з Організації договору про колективну безпеку закінчиться тим, що країна не зможе купувати зброю в РФ.

Зі слів політика, білоруська опозиція хоче вступити до НАТО. Якщо вони це зроблять, то країна буде змушена купувати натівське озброєння. Лукашенко вважає, що це непотріб, який коштує у 5 разів дорожче.

І що вони (НАТО – 24 канал) сюди поставлять? Непотріб для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде,

– сказав Лукашенко.

Цікаво! Організація договору про колективну безпеку – це військово-політична організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизтан та Таджикистан. В її рамках проводять операції для боротьби з наркотрафіком, кіберзлочинністю та протидії незаконній міграції. Організація має велику цінність для Росії. З її допомогою країна намагається відновити свій вплив на пострадянському просторі.

Лукашенко про реакцію Росії на вступ Білорусі до НАТО

Зі слів президента, Росія не буде спокійно дивитись на вихід Білорусі з ОДКБ. На думку політика, після вступу Білорусі до НАТО на території країни з'явиться натівська військова база. Путіну не сподобається таке сусідство і Росія буде намагатись цьому перешкодити.

Лукашенко сказав, що через це Білорусь перетвориться на центр бойових дій – зіткнення між Росією та НАТО.

Не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом. Росія цьому категорично перешкодить. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій – зіткнення між Росією і блоком НАТО,

– сказав Лукашенко.

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