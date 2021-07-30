Будуть розміщені негайно, – Лукашенко назвав умову перекидання російських військ у Білорусь

У Білорусі можуть розмістити війська Росії. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав умову, за якої це відбудеться. Зокрема, якщо буде загроза для Союзної держави.

За словами Лукашенка, у разі загрози, Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб". Політик пригрозив, мовляв, якщо буде мало, введуть "всі збройні сили Росії".

Важливо Лукашенко може використати російські війська для шантажу України, – Тихановська

Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь – вони будуть тут розміщені негайно,

– сказав політик.

Це вже не перші схожі заяви Лукашенка

Ще у червні Лукашенко заявляв, що при загостренні обстановки, Росія дасть Білорусі сучасне озброєння, а також – перекине свої сили за добу. Однак політик запевняв, що у створенні баз немає потреби.

Натомість лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська припускала, що Білорусь може використати російські війська, щоб шантажувати Україну. Щоправда, політикиня вважає, що війська Росії не загрожують демократичним змінам у країні, тому що спільні військові навчання там проводять досить часто.

На території Білорусі у вересні 2021 року відбудуться масштабні військові навчання "Захід-2021", які проводять Білорусь та Росія. В Україні та Європі переконані, що це потенційна загроза та крок на шляху поглинання Кремлем Білорусі.