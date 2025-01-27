Лукашенко заявив, що "взагалі не хотів" йти на вибори: безглуздий меседж міг мати цікаву мету

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко сказав, що "взагалі не хотів" йти на вибори. У такий спосіб він хотів перевірити своє оточення на лояльність.

Насправді ж, Лукашенко покине пост президента лише у 2 випадках. Детальніше 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Що означав безглуздий меседж Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко під час засідання Ради безпеки заявив, що буцім взагалі не хотів йти на президентські вибори. Він навмисно спровокував цю ситуацію, щоб усі йому сказали на кшталт "куди ж ми без вас, ми ж ваші діти".

За словами Латушка, це такий психологічний трюк для перевірки свого оточення на лояльність.

Ця "вусата недолюдина" піде від влади лише тоді, коли його винесуть ногами вперед або якщо він дійсно вже не зможе керувати країною і його возитимуть на кріслі колісному. Тоді він передасть владу своєму сину (Миколі Лукашенку – 24 Канал),

– пояснив Павло Латушко.

Лукашенко також заявив, що готовий знайти спадкоємця серед вищих посадових осіб. Проте він нікому не вірить та на прикладі Казахстану розуміє, що щойно з'явиться наступник, можна всього лишитися і навіть сісти у в'язницю.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі стартували так звані президентські вибори. Лідирує Алєксандр Лукашенко – за нього проголосували 87,6% виборців.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський опублікував свою реакцію. "Тільки 87,6% білорусів люблять свого бацьку?! Решта поміститься в тюрмах?", – написав польський міністр.