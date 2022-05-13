Лукашенко неочікувано похвалив бійців ЗСУ: захопився їхньою тактикою

Самопроголошений президент Білорусі відмітився новим неочікуваним висловом. Цього разу він почав хвалити воїнів, які захищають Україну.

Свою аналітику тактики наших військ самопроголошений озвучив 10 травня, проте розголосу це набуло лише через кілька днів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на відео його промови.

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Визнав, що ЗСУ завдають разючі удари

Лукашенко в той день проводив нараду зі своїми топ-силовиками. Основною темою наради стало державне замовлення в оборонній сфері на 2022 рік. Якраз тому диктатор почав говорити про те, що потрібно працювати над розвитком невеликих "мобільних груп" у війську Білорусі. На його думку, саме ця складова ЗСУ неймовірно добре себе показала на полі бою проти росіян.

Найбільш ефективними зі сторони українських збройних сил виявилися мобільні групи. Вони миттєво, неочікувано наближаються до противника завдають разючі удари. Особливо по тилових скупченнях військ,

– сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що це лише одна зі складових успіху в обороні України. Одразу диктатор згадав російське військо, проте трішки зневажливо. Мовляв, раніше здавалося, що воно значно сильніше за армію України.

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Нещодавно він говорив обурливі речі про Україну

Цьогоріч білоруського диктатора не запросили на парад, який проводили в Москві 9 травня. Тому він вирішив провести свій особистий шабаш "побєдобєсія". Лукашенко, звісно ж, виступив там із великою промовою, в якій наговорив чимало цікавого.

Передусім він почав звинувачувати країни Заходу у всіх можливих гріхах. Він згадав там події в:

Югославії,

Іраку,

Лівії;

Сирії;

Афганістані.

Згодом цей перерахунок він звів до порівняння з війною, яку розв'язала Росія. Згодом, самопроголошений пішов ще далі. Він почав називати нашу країну братською, а потім наголосив, що нібито на нашій території "підняв голову нацизм".

Згадав він і про іншого посіпаку Кремля – президента-втікача Віктора Януковича. Річ у тім, що керівник Білорусі до сьогодні впевнений, що у 2014 році Захід допоміг скинути "законну владу" України.

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