Лукашенко терміново прилетів до Москви: експерт сказав, чому його викликав Путін

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко терміново вирушив до російської столиці на килим до Путіна. В цей час у Гомельській області розбудовуються нові полігони.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, чому очільника білоруського режиму викликали до Москви. На його думку, ця поїздка навряд чи була власною ініціативою Лукашенка, а білоруський трек активно вмикають у загарбницькі плани Кремля.

Білоруський напрямок знову стає небезпечним

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень зауважив, що проведення Кремлем зустрічей у такому форматі може свідчити про підготовку нових військово-політичних маневрів. Через територію Білорусі Москва здатна готувати провокації.

Це дійсно доволі небезпечна історія, бо Росія через Білорусь планує різного роду вторгнення і військові спецоперації, як щодо країн ЄС та НАТО, так і можливе розширення українського фронту. Насамперед це загроза в бік Сувальського коридору, Литви, Польщі та інших країн Балтії,

– наголосив Буряченко.

За його словами, Лукашенко тривалий час намагався грати у подвійну чи навіть потрійну гру, аби збалансувати тотальний тиск Москви. Він шукав контакт з США через звільнення політв'язнів, комунікував із Китаєм, виходив на неформальні зв'язки з європейськими столицями, проте зараз його потенціал маневрування, ймовірно, вичерпується.

Що означає нова хвиля мобілізації для Заходу?

Олексій Буряченко підкреслив, що Росія не планує реального перемовного процесу, а тиск з боку Заходу на неї наразі залишається недостатнім. Кремль, з його слів, готується мобілізувати додаткові ресурси для розширення агресії після вересневих виборів 2026 року.

Росія зараз буде акумулювати всі свої можливості для того, щоб після завершення виборів у Думу розпочати процес мобілізації: призвати від 300 тисяч до пів мільйона осіб. Виклик Лукашенка до Москви має найкраще стимулювати європейських партнерів і Дональда Трампа до розуміння: з Путіним налагоджувати мирний діалог – це марна справа,

– пояснив Буряченко.

Він також додав, що європейська спільнота зараз доволі фрагментована і не має єдиного розуміння ризиків, які надходять з боку Росії. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень додав, що європейці не зчитують політичні сигнали на кшталт того, що Путін викликав Лукашенка до себе на килим, а мали б.

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