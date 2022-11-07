Розмахував сокирою та згадував Польщу: Лукашенко показав пропагандистам, як рубати дрова

Десь у паралельній білоруській реальності влаштували цілий "чемпіонат" з рубання дров серед так званих "журналістів". На нього завітав і самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко.

Лукашенко не показав, звідки на Білорусь готувати напад, але вирішив показати, як правильно рубати дрова. Про це повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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І без згадок Польщі, Латвії та Литви не обійшлося

Білоруський диктатор вирішив показати пропагандистам, як правильно колоти дрова. Шапка, камуфляжні штани і молот в руках на цій картині виглядають дуже "органічно".

Перед пропагандистами, які лише й займаються оспівуванням диктатора, Лукашенко вирішив показати, як він володіє і молотом, і сокирою. Пропагандисти подають це як "майстер-клас від президента".

Потім самопроголошений президент вирішив згадати сусідні країни – Литву, Латвію і Польщу. За його словами, там усе нібито погано з енергоресурсами, а от в Білорусі все добре – пропагандисти навіть змагаються, хто краще рубає дрова.

Латишів, литовців і поляків – до нас. Хай самі рубають на дрова,

– видав Лукашенко.

Після цього диктатор вирішив подивитися, як рубають дрова інші. Що ж тут сказати – після міжнародної ізоляції, чемпіонат з рубання дров, мабуть, єдине змагання, за яким може спостерігати Лукашенко.

Чемпіонат з рубання дров у Білорусі

Лукашенко образився на Україну через санкції

Алєксандр Лукашенко днями заявив, що нібито дуже добре ставиться до України, хоч і ображений через санкції. Усю доброту білоруського диктатора українці побачили під час наступу з Білорусі в лютому, коли російські війська захопили Чорнобильську АЕС та частину Київщини. Також "хороше ставлення" яскраво ілюструють ракетні удари з білоруської території та запуски іранських дронів.

Також Лукашенко заявив, що ставився до президента України Володимира Зеленського "як до власної дитини". Натомість критики у свій бік диктатор зовсім не розуміє, бо, мовляв, він виконує "союзні домовленості".

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