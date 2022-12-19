Уже на бойовому чергуванні: Лукашенко отримав від Путіна комплекси С-400 та "Іскандер"

Після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську заявили про отримання нового озброєння. Білорусь отримала комплекси С-400 та "Іскандер".

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що комплекси вже поставили на бойове чергування, передає 24 канал.

До речі Спільні військові навчання та підготовка "до ривка": про що домовились Путін та Лукашенко

У Білорусі готуватимуть спеціальні бойові літаки

Білорусь та Росія домовилися готувати екіпажі бойових літаків армії Білорусі. Путін заявив, що вони вже переобладнані для можливого застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною.

Лукашенко сказав, що Білорусь такі літаки має ще з Радянського Союзу. Їх випробовували в Росії. Після демонстративних заяв диктатор традиційно додав, що це начебто "не погроза нікому". Каже, що озброєння потрібне для захисту Білорусі. Від кого – незрозуміло.

Переговори Путіна та Лукашенка: що відомо