Лукашенко піде до кінця, – Латушко не відкидає наземний наступ на Україну з боку Білорусі

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь не вступатиме у війну проти України й ракети не летять з її території. В його словах мало логіки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він думає, що в Лукашенка роздвоєння особистості.

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"Мабуть, будь-яка людина зі здоровим глуздом не може відстежити логіку. Він заявляє одне, потім заперечує, повертається до попереднього, міняє акцент й знову спростовує. Це все у розмовах про ядерну зброю, ставлення до Володимира Зеленського, як він зневажливо про нього говорить", – сказав Латушко.

Знищує репутацію

Білоруський опозиціонер розповів, що з боку Лукашенка є тривожні сигнали. Мовиться про евакуацію дипломатів з Києва та активне переміщення збройних сил за останні дні в прикордонних районах з Україною.

У мене складається враження, що ця людина, якщо ще подумати, що в нього є здоровий глузд, хоче просто знищити Білорусь, повністю знищити репутацію білорусів. І він піде до кінця. Тобто, можливо, перейде до фази наземної операції,

– зазначив Латушко.

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