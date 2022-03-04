Лукашенко підписав рішення референдуму щодо змін до конституції Білорусії
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав рішення республіканського референдуму щодо внесення змін та доповнень до Конституції Білорусі.
Така процедура передбачається статтею №74 Конституції. Церемонію підписання транслювала низка білоруських ЗМІ.
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Раніше ЦВК повідомила, що за ухвалення змін і доповнень Конституції проголосували понад 4,4 мільйони громадян, що склало 82,86% тих, хто голосував. Проти ухвалення поправок проголосували 12,78% учасників референдуму.
Навіщо в Білорусі провели референдум
Нагадаємо, що ще 27 лютого Білорусь провела "референдум" про внесення поправок до Конституції республіки. Як пише Forbes, змінити її Лукашенко обіцяв після протестів у 2020 році. У бюлетені було лише одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".
Що за цим стоїть:
- Лукашенко готує правову базу майбутнього транзиту. Замість передачі всієї повноти влади спадкоємцю він розширить права Всебілоруських народних зборів (ВНС).
- За проєктом нової Конституції, цей орган зможе скасовувати рішення інших органів влади, оголошувати імпічмент президенту, призначати членів Центрвиборчкому, суддів Верховного та Конституційного судів, вносити до парламенту закони, призначати референдуми тощо.
- Лукашенко отримає можливість балотуватися ще двічі після закінчення цього терміну. Це може забезпечити йому правління до 2035 року. Після цього Лукашенко зможе очолити ВКС та зберегти свій вплив.
- Також нова Конституція захищає його від переслідування – за нею колишніх президентів не можна притягувати до відповідальності за скоєні злочини.
- Крім того, Білорусь має намір відмовитися від безʼядерного статусу.
Додамо, що на українські міста продовжують падати ракети російських окупантів. Загарбники випустили вже понад 480 снарядів. Відомо, що з них 70 прилетіли на нашу землю з території Білорусі.
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