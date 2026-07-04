Фіксуємо зменшення активності "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю, – речник ДПСУ

Після ультиматуму, який поставив Володимир Зеленський, Білорусь вимкнула ретранслятори на своїй території, які допомагали російським дронам точніше атакувати об'єкти в Україні. Це, ймовірно, призвело до певних наслідків, які зафіксували українські прикордонники.

Про це 24 Каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, який пояснив, чи можливе повернення до ситуації, яка була до того, як Київ поставив певні умови Мінську. Також він зауважив, чи можливий наступ з боку Білорусі.

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Чи може Білорусь відновити роботу ретрансляторів?

Демченко наголосив, що підтвердити інформацію щодо того, чи демонтувала Білорусь ретранслятори, які розташовані на її території поблизу українського кордону, можуть розвідка та ті складові Сил оборони, які мають технічні можливості відстежувати це.

Проте можу відзначити, що за останній час фіксуємо зменшення активності "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю. Раніше для російських дронів прокладали відповідні маршрути на цьому напрямку,

– зауважив речник ДПСУ.

Водночас у будь-який момент, за його словами, може відбутися відновлення цих маршрутів. І Білорусь вчергове може включити ці технічні засоби для того, щоб підсилювати сигнал для російських БпЛА. Раніше доволі велику кількість вишок Білорусь розмістила на своїй території вздовж нашого кордону.

Речник Держприкордонслужби розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю: дивіться відео

"Якщо ж говорити про спроби вторгнення ворога в Україну з території Білорусі, то у безпосередній близькості до нашого кордону ані прикордонники, ані Генеральний штаб не фіксують наразі нарощення або формування ударного групування", – підкреслив Андрій Демченко.

Водночас завдання України, на його думку, посилити свої оборонні можливості. Йдеться і про лінію кордону, і про прикордонне інженерне облаштування, і про фортифікаційні укріплення. А на найбільш загрозливих напрямках – це нарощення підрозділами Збройних Сил України мінно-вибухових загороджень, щоб унеможливити рух ворожої техніки.

Зазначимо, що з осені 2025 року на території Білорусі були розміщені ретранслятори, які допомагали Росії точніше завдавати ударів безпілотниками по Україні. Після того як Володимир Зеленський оголосив про ультиматум щодо вимкнення ретрансляторів, Мінськ пішов на поступки і зробив це. В Інституті вивчення війни вважають, що це свідчить про те, що Олександр Лукашенко наразі не готовий цілком втягувати Білорусь у війну. Він хоче зберегти підтримку Росії, але при цьому не втратити залишки суверенітету Білорусі.