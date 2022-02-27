Зеленський поговорив із Лукашенком

Володимир Зеленський поговорив із Олександром Лукашенком. Розмова відбулась 27 лютого.

Відповідну інформацію у фейсбуці оприлюднив Президент України о 13:44 за Києвом. Це трапилось на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський поспілкувався з Лукашенком

Поговорив з Олександром Лукашенком,

– написав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Наразі ніяких деталей розмови не повідомили.

Проте варто згадати, що о 12:33 російські окупанти здійснили ракетний обстріл військової частини неподалік від міста Володимир. Вогонь відкривали з Білорусі.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі підтвердив, що з території Білорусі було запущено ракети по Україні.

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