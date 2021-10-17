Лукашенко показує своє справжнє обличчя: Білорусь остаточно перейшла на "темний бік"

Білорусь крок за кроком знищує багаторічні добрі стосунки із сусідніми країнами – Україною, Польщею та Литвою. Однак тепер вона остаточно на "темному боці" – російському.

Відкинувши сентименти, мінський диктатор показує своє справжнє обличчя. Потоки мігрантів та провокації на спільних кордонах вже стали серйозною проблемою для Варшави та Вільнюса. Здається, Київ – на черзі. І до цього слід готуватися.

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Ситуація на кордонах з Білоруссю

За останні пів року повідомлення про інциденти на білоруському кордоні не полишають сторінки світових ЗМІ. Навала мігрантів змусила прикордонні відомства Литви та Польщі терміново залучити додаткові резерви та посилити захист своїх територій.

Польща

На початку вересня польський президент навіть запровадив на білоруській ділянці надзвичайний стан. Адже лише за місяць до країни незаконно потрапило понад 3,5 тисячі нелегалів.

Литва

Не кращі справи і в Литви. Верх цинізму – опубліковане відео, де білоруські силовики змушують іноземців переходити на суміжну територію.

Більшість політиків переконана: все це відбувається за вказівкою нелегітимної білоруської влади, яка таким чином відповідає на санкції Євросоюзу. На бік Лукашенка прогнозовано стала Росія, у якої щодо союзної держави – власні плани. У вересні Путін та його візаві підписали чергову низку угод.

Один з пунктів – закупка Мінськом російського озброєння на більш ніж мільярд доларів. Частину планують розмістити на українському кордоні.

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"Ми повинні готуватися, у нас 1200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 для нас будуть доречними", – розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка.

"Захід-2021"

Наймасштабніші за всю історію російсько-білоруські маневри "Захід-2021", які щойно завершилися поблизу українських кордонів, теж, на жаль, не додають оптимізму.

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Міжвідомчі навчання CБУ

Мовчки спостерігати за цим в Україні не збираються. Нещодавно у прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини пройшли міжвідомчі навчання, організовані Службою безпеки України.

Понад 1,5 тисячі військових різних структур, серед яких і "зелені берети", знешкоджували умовних терористів.

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За сценарієм, на територію України проникає диверсійна група. "Ворог" планує низку терактів на важливих військових та господарських об'єктах. "Бойовики" роблять закладки зброї, вивчають режим охорони та мінують територію. Згодом – беруть в облогу міжнародний пункт пропуску "Сеньківка".

Навчання СБУ на Сумщині та Чернігівщини: дивіться відео

Завдання силовиків – знайти і затримати "терористів". Події розгортаються швидко: помітивши переслідування, "диверсійно-розвідувальна група" намагається з боєм прорватися через блок-пост до державного кордону. Однак зрештою потрапляє у пастку…

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть "натівські" війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Сполучені штати створюють бази на Україні. Ясно, що нам потрібно на це реагувати", – заявив Лукашенко.

Навчання Служби безпеки України / Дивіться фото пресслужби СБУ

Важливість таких навчань не потребує додаткових аргументів. Адже саме від рівня підготовки, оснащення та координації українських силовиків залежить, чи наважиться у майбутньому режим Лукашенка перейти від погроз і фейків до дій.

Про секрети виховання службових собак та наркотики у іграшках – дивіться в програмі.