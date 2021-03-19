У вас будуть інші президенти, – Лукашенко назвав ймовірних "спадкоємців"

Олександр Лукашенко пообіцяв білорусам, що у них будуть й інші президенти, окрім нього. Диктатор навіть назвав людей, які можуть претендувати на крісло глави держави.

Про це білоруський політик розповів 19 березня під час робочого візиту в Гродненську область. Він наголосив, що Білорусь "нікому не буде кланятися й не буде стояти на колінах".

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Диктатор зауважив, що "можливо, десь люди живуть не гірше". Проте він впевнений, що після того, як вдасться оговтатися після пандемії COVID-19, білоруси "побачать, де жити краще".

Живемо як можемо, не гірше за інших. Тому тримайтеся своєї землі. Будуть у вас інші президенти, я вам гарантую. Тоді ви, порівнявши все, зрозумієте. А зараз просто наберіться терпіння,

– сказав Лукашенко.

"Дуже правильно українці говорять, що білоруси не лякані, не биті. А я їм відповідаю, що не хочу, аби моїх білорусів били, як в Україні. Ось це катастрофа. Це страшно", – цинічно додав він.

Хто може очолити Білорусь після Лукашенка

Білоруси не вірять у чесну перемогу Лукашенка на виборах вшосте поспіль. Через це спалахнули протести . Демонстрантів жорстоко били силовики. На жаль, є загиблі.

Телеграм-канал "Пул Первого" опублікував відео, у якому Лукашенко називає своїх ймовірних наступників. Він запевнив, що його діти не будуть балотуватися у президенти. Й додав, що є "міцні кандидати".

"Тут є дві мої людини, вони можуть брати участь. Один генерал, інший – губернатор. Молоді, толкові, нове покоління, знають ціну цій країні. Я так починаю придивлятися – виявляється, у нас є достойні люди", – сказав він.



Юрій Караєв (ліворуч) та Володимир Каранік (праворуч) / Скриншот

Юрій Караєв

Це – генерал та помічник президента, інспектор по Гродненській області. З червня 2019 по жовтень 2020 року він очолював білоруське МВС.

Коментуючи розгін протестів силовиками у серпні 2020 року, казав, що як глава МВС "організовував не насильство, а охорону громадського порядку".

"Для збереження держави якесь мінімальне насильство все ж буває. Без нього, ну, неможливо", – заявляв Караєв.

Володимир Каранік