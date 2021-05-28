Нема висот, яких не брали більшовики, – Лукашенко пожалівся Путіну на авіаційну блокаду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з очільником Росії Володимиром Путіним. Під час розмови білоруський лідер пожалівся главі Кремля на авіаційну блокаду.

Також Лукашенко подякував Путіну за підтримку в "розмові" з Заходом. Про це мовиться у низці російських ЗМІ.

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Самообраний глава Білорусі назвав те, що відбувається "гидотою" і намаганням розхитати ситуацію до тієї, яка була в серпні 2020 року.

Зрозуміло, що від нас хочуть наші західні друзі, тут немає що обговорювати. Немає тих висот, яких не брали більшовики. Візьмемо і ми,

– сказав Лукашенко.

Також він наголосив на тому, що є охочі, які нібито хочуть підкинути проблем для Білорусі. Також Лукашенко пообіцяв Путіну показати документи, аби той зрозумів, що наразі відбувається у країні.

Лукашенко зазначив, що у 2020 році авіакомпанія "Белавія" в період жорсткого локдауну в багатьох країнах світу через пандемію COVID-19 на прохання європейських лідерів допомагала з евакуацією громадян Європейського Союзу.

Він заявив, що тоді Європа була вдячна Білорусі, а до ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair "Белавія" не має жодного відношення.

"Чужий літак. Дорікають військовим, що ми його посадили. "Белавія" до чого? "Замочили" на всю котушку. І якби не ви в цей період... Я дивлюсь, москвичі, Москва відмовляє – летіть навколо Білорусі, не приймають літаки в Москві. Одразу відчули", – сказав Лукашенко.