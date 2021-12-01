Лукашенко пригрозив Польщі закриттям транзиту газу

Олександр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі – заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС. Це станеться, якщо Польща закриє кордон з країною.

Лукашенко заявив, що начебто "ми не дуже часто їздимо до ЄС". За словами самопроголошеного президента, інтереси Білорусі начебто найбільше зосереджені у Росії, Китаї та на Сході.

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Також Лукашенко, який спровокував кризу на кордоні Білорусі та ЄС, цинічно наголосив, що рішенням закрити кордони Польща лише собі нашкодить.

Кому ти нашкодиш? Сам собі. А потім, ти закриєш – тоді подумайте, як ви енергоносії купуватимете в Росії,

– заявив самопороголошений президент.

"Цинічна гра авторитарних режимів"