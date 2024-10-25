"Декому кортить приєднати Білорусь": Лукашенко пригрозив Путіну війною

Білоруський президент Лукашенко пригрозив росіянам війною, якщо ті захочуть приєднати Білорусь до Росії. Він раптом прозрів, що захоплювати чужі території не можна.

А не можна тому, що зараз "не Середньовіччя". Таку заяву він зробив одному із пропагандистських видань, передає 24 Канал.

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"У Росії декому кортить приєднати Білорусь"

Лукашенко сказав, що "світ змінився, світ інший".

Тому дурні завдання перед собою ставити не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім,

– заявив він.

Очільник Білорусі зауважив, що Росія може його "нахилити" і, нібито дехто з російської верхівки дійсно хоче приєднання Білорусі. Але Лукашенко вірить, що Путін на такий крок не піде.

"У високих колах Росії декому кортить приєднати Білорусь, але спроба зробити це обернеться війною. Ви менші, ми більші, а у нас економіка така, сяка. Ми вам будемо допомагати – і далі вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна", – пригрозив білоруський диктатор.