У нас – бліцкриг: Лукашенко про різницю між протестами в Білорусі та Росії

Самопроголошений президент Білорусі висловився про мітинги в Росії. Олександр Лукашенко назвав різницю між російськими та білоруськими протестами.

Джерело: "БелТа"

Він зазначив, що вважає розслідування російського опозиціонера Олексія Навального одним з етапів щодо розгойдування ситуації в Росії.

До теми У Росії затримали брата Навального та юристку ФБК: їх посадили в ізолятор на 48 годин

"Головна відмінність (між протестами – 24 канал) в тому, що у нас в серпні вирішили здійснити бліцкриг – миттєво повалити владу або хоча б показати, що влада впала. В Росії будуть качати в довгу, вони прекрасно розуміють, що в Росії здійснити бліцкриг неможливо", – сказав Лукашенко.

Водночас він додав, що людина, яка займається боротьбою з корупцією і проводить розслідування – повинна "сама бути з кришталево чистою біографією, чого не скажеш про Навального, щодо якого було порушено кримінальну справу".

Коментуючи фільм Навального про маєток Путіна, самопроголошений білоруський президент сказав, що "всі розслідування побіжного, але прийнятого назад в Росію німецького "протестуна" – це тільки початок".

Розслідування Навального: що треба знати

Російський опозиціонер Олексій Навальний 19 січня опублікував фільм-розслідування "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря".

У матеріалі зазначили, що президентові Росії належить розкішний палац у Геленджику – загальна площа маєтку у 39 разів більша, ніж держава Монако.

Відповідний палац коштує щонайменше 100 мільярдів рублів, зазначили експерти.