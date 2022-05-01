Лукашенко чи Путін на танку: російська загроза для Білорусі досі залишається

В Білорусі всі прекрасно розуміють, що російська загроза була і є. Ні для кого не секрет, що за будь-якої зміни білоруської влади завжди буде побоювання того, як відреагує Росія. Втрутиться вона чи ні. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Це, власне, те, завдяки чому Лукашенкові вдалося пройти 2015-ий рік, коли були позаминулі президентські вибори.

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Лукашенко чи Путін

Саме тому, що вся його тодішня передвиборча стратегія засновувалася на тому, що треба обирати або його, або Путіна на танку. Тоді багато хто навіть зі щирих противників Лукашенка зробили логічний вибір на його користь.

Мовляв, давайте, ще трохи Лукашенко хай побуде. Він реально кращий ніж Путін на танку. Тоді люди не протестували зі зрозумілих причин. До позаминулого року стало очевидно, що досвід Криму нікуди не подівся, як і загроза з боку Путіна.

В білоруському суспільстві було розуміння, що загроза російського втручання зберігалася й у 2020-му році. Отоді білоруси сказали, що ні, ми не готові далі терпіти, будемо протестувати. Розуміючи всі ризики.

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У Москви були плани щодо окупації Білорусі

В той час серед білоруської опозиції було усвідомлення того, що категоричної антиросійської позиції займати не можна з огляду на високу імовірність якраз таки оцього російського вторгнення. Головним було повалити режим Лукашенка.

Вони робили ставку на те, щоб переконати Путіна у власній нешкідливості для Росії, щоб той не думав нападати, бо у Москви справді були такі плани на випадок силового розвитку протестів.

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