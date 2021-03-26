Лукашенко доручив створити в Білорусі "найкращу" COVID-вакцину

Ймовірно, Білорусь створить власну вакцину проти коронавірусу. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче, щоб це зробили якнайшвидше, в препарат був найкращим.

Лукашенко зустрівся з міністром охорони здоров'я Білорусі Дмитром Піневичем та дав відповідне доручення.

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Що каже Лукашенко Політик зазначив, що хоче лише найкращу вакцину. Чому найкращу – бо досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, у індусів. Багато хто вже виробляє ці вакцини. Ми вже дещо знаємо, ми не на голому місці це робимо,

– заявив Лукашенко. Він додав, що, за потреби, Китай готовий допомогти Білорусі в цьому. Коли розроблять білоруську вакцину

Лукашенко поцікавився термінами, коли зможуть розробити вітчизняну вакцину. За його словами, планували, що її отримають в "майбутньому році".

До цього часу у Білорусі збираються вакцинувати 60% населення, але іноземною вакциною, а також тим препаратом, який в країні роблять за російськими технологіями.

"У нас спокійно йде все. Вакцин вистачає. Охочих щеплюємо. Лікарів, вчителів, торгових працівників, хто має безпосередній контакт, ми забезпечуємо вакцинами російськими і китайськими. Є й інші пропозиції, але нам поки вистачає цього", – стверджує чиновник.

Крім того, він анонсував, що в Білорусі хочуть запровадити можливість вакцинуватись платно. Лукашенко підсумував, що епідемічна ситуація в країні – непогана.